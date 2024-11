Ilfattoquotidiano.it - Ragazzo disabile picchiato senza motivo da un ultras del Mantova: “Gli ha rovesciato la birra addosso e poi lo ha preso a pugni”

Uncon disabilità di Cremona è stato aggredito da undelvicino allo stadio Martelli, poco prima della partita tra la squadra di casa e la Cremonese di sabato 9 novembre, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Il giovane fortunatamente non ha gravi lesioni e se l’è cavata con qualche escoriazione al volto e un paio di occhiali rotti. Ma l’episodio resta sconvolgente, soprattutto perché l’aggressione illogica è avvenutouna apparente ragione.“L’ho sentito questa mattina e sta bene, ha un temperamento forte e sta superando quella brutta esperienza“, ha dichiarato Luca Rivaroli, presidente dell’associazione Marcotti Osvaldo di Cingia de’ Botti che insieme ad altri tre educatori stava accompagnando un gruppo di ragazzi disabili allo stadio per dar seguito a un progetto di inclusione che sta portando avanti da diverso tempo.