Questa sinistra perde perché non pensa alla vita delle persone Padellaro smonta Schlein & co

«La classe dirigente» dinegli Usa come in Italia, «non si rende conto della condizioni difficili in cui vive la gente». «Meno spocchia e più cura».no che basti la «mostrificazione» dell'avversario o arruolare lo star system, non capendo che «il confronto con chi ha successo non fa che approfondire il solco» con chi sta peggio. Lo dice con amarezza, Antonio, già direttore dell'Unità, poi del Fatto Quotidiano, ora editorialista, opinionista, scrittore, uomo di. E però, con grande nettezza e lucidità, indica le somiglianze tra gli errori commessi ddi qua e di là dall'Oceano. Cominciamo dai voti che sono mancati ai Democratici americani: neri, donne, ispanici. Le minoranze.? «I motivi sono tantissimi. Certamente il ritardo con il quale si è compreso che Joe Biden non era in grado di sostenere la competizione con Trump per ragioni soprattutto di età, poi il fatto che si sia scelta la vice, Kamala Harris, che non aveva grandissima esperienza politica.