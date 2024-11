Gaeta.it - Premio Merck: Riconoscimento per Innovazione Digitale Nella Rilevazione dei Sintomi della Sclerosi Multipla

Facebook WhatsAppTwitter Un significativo traguardo è stato raggiunto nel camponeurologia grazie all’. Durante il 54° CongressoSocietà Italiana di Neurologia, in corso a Roma, è stato assegnato ilper l’in neurologia al Centro Interdipartimentale per le Nuove Tecnologie in Sanità dell’Università degli Studi Federico II di Napoli. Ilè stato conferito per un sistema che integra l’intelligenza artificiale negli smartphone per identificare isilenti. Pasquale Arpaia, il direttore del centro, ha sottolineato come questorappresenti il lavoro di un intero gruppo, piuttosto che di un singolo individuo.L’importanzatecnologiadiagnosiLaè una malattia neurologica complessa e subdola che può manifestarsi condifficili da riconoscere.