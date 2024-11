Bergamonews.it - Piazzale degli Alpini, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Bergamo.la tradizionaledisulina Bergamo. A partire da sabato 16 novembre Nxt On Ice, attesissimo appuntamento invernale, si rinnova con una nuova, ancora più grande di quellascorsi anni.Un ampio spazio di 16×26 metri dedicato a grandi e bambini, per divertirsi con una delle più classiche attività della stagione più fredda.Ladisuldiviene cuore pulsante della stagione invernale in, introducendo all’atmosfera natalizia delle prossime settimane. Un grande classico che si rinnova e si prepara a ospitare migliaia di bergamaschi per un’imperdibile esperienza sul, che scalda di gioia i giorni più freddi.A fare da contorno allavi saranno anche le casette dedicate al Natale, un’iniziativa organizzata da Noter de Berghem.