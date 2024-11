Anteprima24.it - Perlingieri e il sogno azzurro con l’Avellino sullo sfondo: i possibili scenari

Tempo di lettura: 3 minutiIldi ogni calciatore è quello, un giorno, di indossare la maglia azzurra e rappresentare il proprio paese. Anche professionisti che dovrebbero essere ormai abituati a vestire la casacca della Nazionale non restano indifferenti al fascino di quei colori, per i quali hanno fatto grandi sacrifici prima di arrivare a quel traguardo. Quel giorno sta per arrivare anche per Mario, attaccante del Benevento classe 2005 che è stato convocato nella Nazionale Under 20 dal Tecnico Federale, Bernardo Corradi, per il doppio impegno in programma il 15 novembre alle 16 a Bialystok contro la Polonia e martedì 19 novembre alle 14 (diretta RaiSport) a Firenze contro la Romania, quinto e sesto turno di Elite League. Ma il destino, a volte gioca brutti scherzi e per un beffardo intreccio del calendario il giovane attaccante giallorosso molto probabilmente potrebbe essere costretto a saltare il derby controprevisto domenica 17, senza dubbio una delle gare più importanti e sentite della stagione per la Strega contro una delle favorite alla vittoria finale.