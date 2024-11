Ilnapolista.it - Pagelle – Conte è Andreotti in purezza: dà lezioni di politica. McTominay è la sinistra che vogliamo

Ledi Inter-Napoli 1-1, a cura di Fabrizio d’EspositoMERET. Truci a San Siro. Il Napule anti-Biscione del generale salentino è resiliente e robusto, supremo indizio che il tracollo domestico con gli orobici ha temprato gli azzurri in barba alle ciucciuvettole del sovranismo partenopeo anti-contiano. Quasi tutti, a onor del vero. Ché il povero Meret conferma di avere inquietanti problemi di vista sui tiri da lontano, come il suo corregionale Zoff ai lontani mondiali del 1978, nell’Argentina dei militari. Dopo l’evitabile rete di Lookman sette giorni fa, ecco stasera la parabola dell’ottomano teutonico che pareggia ahinoi i conti al Meazza. Bastava opporre il pugno anziché la mano aperta, forse. Non solo. Il Napule fatica tanto a uscire e lui sbaglia rilanci su rilanci. Per fortuna che viene assistito da San Palo su quel tiro di Dimarco e soprattutto sul penalty del predetto turco tedesco – 5DI LORENZO.