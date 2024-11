Omicidio Giulia Tramontano | chiesto l’ergastolo per Impagnatiello

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Ergastolo. E’ quel che, secondo l’accusa, merita Alessandro, presente all’udienza, per l’volontario pluriaggravato, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere, die del bambino che aveva in grembo.“Oggi percorreremo brevemente le tappe fondamentali di un viaggio nell’orrore. Un orrore che ha portato all’die del suo bambino, trucidati con 37 coltellate con inaudita violenza il 27 maggio del 2023”, ha detto la pm Menegazzo all’inizio della sua requisitoria. “L’del 27 maggio è solo l’epilogo drammatico di un piano omicidiario iniziato molti mesi prima. L’imputato programmava da mesi l’, tentando di eliminare madre e figlio con la somministrazione di veleno”, ha aggiunto mentre in aula ascoltavano i familiari della vittima, tra cui la madre Loredana Femiano, il padre Franco e il fratello Mario.