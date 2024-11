Terzotemponapoli.com - NM Live – Ottimo pareggio del Napoli a San Siro. Mariani ha regalato un rigore che poteva cambiare le sorti del campionato

NM– Giovanni Ignoffo, Rubens Pasino, Gennaro Scarlato, Alberto Savino, Rosario Pastore ed Antonio Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Ignoffo: “Buongiorno è un difensore molto forte, contro l’Inter ho visto una grande reazione da parte del”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “Le gare contro Atalanta e Inter sono state completamente diverse per intensità e prestazione. A Milano c’è stata una reazione del, con gli azzurri che hanno reagito positivamente dopo la debacle contro i bergamaschi.