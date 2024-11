MotoGP | a Barcellona Pirro al posto di Di Giannantonio con il Team VR46

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Sarà Michelea sostituire Fabio Diin sella alla Ducati del. Il collaudatore della casa di Borgo Panigale gareggerà nell’ultimo gran premio della stagione, che si svolgerà questo fine settimana al Montmelò. Il pilota romano non sarà a disposizione a seguito dell’operazione alla spalla sinistra dopo la lesione rimediata la scorsa estate al GP d’Austria. Ancora convalescente dopo l’intervento, Dilascerà così la sella della sua Desmosedici GP a, che si unirà alla squadra sia per il fine settimana del 15-17 novembre, sia per il successivo test ufficiale di martedì 19. Per il tester ufficiale Ducati Corse sarà la prima volta in pista nella Top class nel 2024.: aaldi Dicon ilSportFace.