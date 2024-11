Iltempo.it - Migranti, toghe ancora contro il governo. Bufera per la sentenza "annunciata"

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Nuova decisione del tribunale di Roma di non convalidare i trattenimenti deiin Albania. E nuova polemica politica. Con un paio di differenze rispetto poche settimane fa. La prima è che oggi c'è un decreto legge ad hoc con la lista dei «Paesi sicuri», tra i quali rientrano anche Egitto e Bangladesh, i Paesi deiche per ledobbiamo riportare in Italia. La seconda è che il contenuto dellaera stato in qualche modo annunciato dalla presidente della corrente di Magistratura Democratica Silvia Albano. E così ilva all'attacco della decisione dei giudici di sospendere i provvedimento e di rimettere il caso alla Corte di giustizia europea, che di fatto apre la strada al rimpatrio dei 7trattenuti nel centro di Gjader. "Un'altrapolitica nonil, magli italiani e la loro sicurezza.