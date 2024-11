Zon.it - Laura Pausini torna al PalaSele di Eboli mercoledì 13 novembre

Dopo il doppio sold out dello scorso dicembre,aldi, unica tappa in Campania,132024 con l’ultima leg della sua decima tournée mondiale, il WORLD TOUR WINTER 2024 che ha debuttato la scorsa settimana a Londra all’O2 Shepherd’s Bush Empire incendiando il palcoscenico con uno show che la conferma al vertice del panorama musicale internazionale.Due ore e mezza di musica senza sosta che l’artista italiana più premiata al mondo ha condiviso con un pubblico in delirio, alternando le hit più famose ad alcuni dei brani dell’ultimo album, Anime Parallele, tra cui il singolo CIAO/CHAO, pubblicato a settembre, scritto fra gli altri con Sam Smith e prodotto da Fraser T. Smith e Paolo Carta. Il brano chiude la tracklist dell’album, recentemente nominato ai prossimi Latin GRAMMY® Awards come Mejor Album Vocal Pop Tradicional.