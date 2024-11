Movieplayer.it - L'amica geniale 4: chi è Irene Maiorino, l'attrice napoletana che interpreta Lila

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Su Rai 1 da staseraCerullo da adulta nella quarta e ultima stagione de L': lei èed ecco dove l'abbiamo già vista in TV. Grande attesa per il debutto de L'4. La serie - nata da una collaborazione tra Rai Fiction e la HBO - torna in Italia (e su Rai 1) da stasera in prima visione tv. Una saga che racconta la città di Napoli dal secondo dopo guerra fino ai giorni nostri attraverso le storie die Lenù. Nell'ultima stagione le due amiche, ormai adulte, sonote da Alba Rohrwacher e, che presta il volto a. Per l', originaria di Napoli, questo è il ruolo della consacrazione. Dal Commissario Riccardi a Gomorra: dove abbiamo già visto .