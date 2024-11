Quotidiano.net - La principessa Kate. Primo impegno dalla chemio. Abito nero e volto provato

Due apparizioni pubbliche nel giro di due giorni dopo mesi di assenza, al fondo di un anno che suo marito ha definito "brutale". Chi cerca tracce della malattia e dellasul viso dellali troverà per forza,Middleton non torna da una vacanza. Però sorride e appare serena, come vuole il protocollo ma più di tanto non si può simulare. Cappottoin stile militare con fiocco in velluto rigenerato firmato da Catherine Walker &Co, veletta e tre spille a forma di papavero rosso, simbolo del Remembrance Day e omaggio ai caduti in guerra. Fissare lo sguardo sugli accessori floreali che ogni membro della famiglia reale indossa nei giorni che precedono l’11 novembre è un sollievo, molto più elegante che interrogare le borse sotto agli occhi. E allora via con le foto di rito.