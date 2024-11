Ilnapolista.it - Konaté: «A Mbappé dico: vorrei giocare come te, ma non avere la tua vita»

Ibrahima, difensore del Liverpool, ha parlato a Canal+ della mancata convocazione di Kyliancon la Francia. L’attaccante non sta vivendo un periodo semplice con il suo club, il Real Madrid, e non parteciperà alle prossime due partite della sua nazionale, tra cui quella contro l’Italia.: «Ate, ma nonla tuaha dichiarato:«Quando è con noi, i giornalisti, tutti gli stanno intorno. Glispesso:al tuo livello, ma nonvivere la tua. Perché, francamente, è molto difficile. Il suo nome è ovunque, al minimo gesto che fa, si parla costantemente di lui».Ancora:«Conosciamo le sue qualità. Sappiamo cosa ci ha portato. E non dobbiamo essere ingrati per quello che è stato in grado di portare a questa squadra.