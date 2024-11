Iltempo.it - Kate in pubblico, quel "gesto eloquente" di Sophie che non sfugge

Le commemorazioni del Remembrance Day, occasione in cui vengono ricordati i caduti britannici e la fine della Prima guerra mondiale, hanno segnato il ritorno diMiddleton agli impegni reali dopo la fine del ciclo di chemioterapia cui si era sottoposta a seguito della diagnosi di cancro. Elegante come sempre, la principessa del Galles è apparsa sul balcone di fronte al Cenotafio insieme adi Edimburgo. Ma cosa si sono dette la futura regina e la duchessa? Questo è un interrogativo che molti si sono posti dopo aver visto le immagini della giornata. Ad avanzare un'ipotesi, come riporta il Daily Mail, è stata un lettrice di labiale. Stando a quanto suggerito dall'esperta,si è resa conto del nervosismo die ha cercato, con poche e sussurrate parole, di rassicurarla.