Jesi / Assoluti fioretto: Jacopo Bonato e Benedetta Pantanetti ottimi piazzamenti

I due atleti del club scherma di via Solazzi 5° posto nel maschile e 2° nel femminile per un pass per la prova Nazionale di fine novembre, 11 novembre 2024 – Gare ai Campionati Italiani2025.Più di 1000 atleti sono stati impegnati tra Carrara e Terni nella Prima Prova di Qualificazioneche si svolge in due concentramenti zonali per ile la Sciabola.Gli schermidori marchigiani hanno incrociato le lame a Terni, nella Zona-2, dedicata alle società del Centro-Sud.Tutti alla ricerca di un pass per la Prova Nazionaleche si dividerà tra Foggia, il 23 e il 24 novembre per la sciabola, e Bastia Umbra la settimana successiva cone Spada. Ricordiamo che risultano qualificati i primi 37 classificati tra i maschi e le prime 32 tra le femmine.MASCHILE149 atleti presenti (la gara più numerosa dalle due giorni).