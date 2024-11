Napolipiu.com - Inter-Napoli, Conte furioso per il rigore: “Il VAR così non ha senso”

Il tecnico azzurrosta duramente il penalty concesso ai nerazzurri nel finale del primo tempo Il pareggio tralascia l’amaro in bocca agli azzurri. Non tanto per il risultato finale di 1-1, quanto per il controversoconcesso ai nerazzurri al 45? per un presunto fallo di Anguissa.L’episodio che ha scatenato la furia di Antonioè avvenuto proprio allo scadere del primo tempo: contatto in area tra Anguissa e Thuram, per Massa è. Il VAR nonviene nonostante le proteste azzurre.“Che significa che il VAR non puòvenire se c’è un errore?”, tuona il tecnico delai microfoni di DAZN. “La decisione arbitrale ha cambiato una partita di altissimo livello. Il VAR o c’è o non c’è per correggere gli errori. Se c’è un errore devevenire, punto e basta!”.