Liberoquotidiano.it - "In passato soldi alle banche ma nessuno invocava rivolte". Meloni, pronti via: come gela Landini a Palazzo Chigi

Inil governo ha trovatoper le, "euna rivolta". Giorgia, nel suo intervento introduttivo in occasione dell'incontro acon le sigle sindacali, chiama direttamente in causa Maurizio, il segretario della Cgil che ha organizzato insieme alla Uil lo sciopero generale del prossimo 29 novembre per protestare contro la manovra del governo e che nelle ultime ore ha incitato alla "rivolta sociale" contro le politiche dell'esecutivo. "La solidità, la credibilità e il coraggio di questo governo hanno consentito di poter far parteciparee assicurazioni alla copertura della legge di bilancio. Un grande cambiamento rispetto al, quando invece con la legge di bilancio si trovavano le risorse per sosteneree assicurazioni, ela rivolta sociale", è stata la rivendicazione della premier.