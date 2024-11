Sport.quotidiano.net - Il voto di Michele Bufalino. Alexander Lind. L’astro nascente

Tre giocatori per rappresentare non solo una squadra, ma anche un’idea, uno stile e un progetto tecnico-tattico per una società che sogna in grande.L’attaccante danese èdella squadra di Inzaghi. Alto, fisico statuario, riesce a gestire anche più di una marcatura alla volta ed è diventato il punto di riferimento dell’attacco nerazzurro. Sta iniziando a spaventare seriamente tutte le difese avversarie. Segna e fa segnare, è forte nel gioco aereo, in campo aperto, o spalle alla porta. Rappresenta l’investimento più importante per il Pisa nella sua storia (4 milioni di euro) ed è lo sguardo al futuro della società nerazzurra. Quando avrà assimilato definitivamente il calcio italiano potrebbe ricalcare le orme di Pohjanpalo in Serie B, ma tutti sognano il passo di Berggreen e anche lui.