Il turismo extra-alberghiero in crescita: eventi e opportunità alla BTE di Palermo 2024

Facebook WhatsAppTwitter In occasione della Borsa dellberghiero di, svoltasi dall’8 al 14 novembre, il settoreha ricevuto una forte attenzione, evidenziando l’importanza crescente di soluzioni alternative agli alloggi tradizionali. Questo evento, organizzato da Confesercenti Sicilia, ha riunito buyer e operatori del settore, proponendo un’ampia gamma di opzioni che vanno dalle case vacanze ai bed and breakfast. La manifestazione ha fornito un’importante piattaforma per la valorizzazione dell’offerta turistica siciliana, aumentando la visibilità delle strutture-alberghiere a livello nazionale e internazionale.La rilevanza delin SiciliaNegli ultimi dieci anni, il numero di strutture-alberghiere disponibili in Sicilia è aumentato considerevolmente, passando da circa 2.