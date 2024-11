Calciomercato.it - I Friedkin a Ladispoli? Davanti all’hotel ecco lo striscione dei tifosi: “Go Home” | FOTO CM.IT

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Nei pressi nell’hotel dove secondo un’indiscrezione circolata oggi potrebbero alloggiare i proprietari della RomaContinua a montare la contestazione a Roma. I giallorossi sono a quattro punti di vantaggio sulla retrocessione dopo il ko col Bologna e intanto è scattata la caccia al nuovo allenatore, ma anche ai. In queste ore si è parlato della possibilità che Dan e Ryan siano sbarcati in città in questi giorni in incognito e stiano alloggiando in un hotel di, ‘La Posta Vecchia’, già prenotato qualche anno fa al momento del loro primo arrivato nella capitale.contro i– calciomercato.itAnche se, come scritto su Calciomercato.it poche ore, fa in questo momento la struttura è chiusa. La stessa ‘Dagospia’ ha poi pubblicato una rettifica da parte dello stesso alberto che ha confermato che la stagione si è chiusa il 6 novembre.