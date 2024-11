Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: The Fall Guy, Lunedi 11 Novembre 2024

Leggi l'articolo completo su Digital-news.it

11sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD, alle 21:15 (canale 301) e alle 21:45 su SkyAction HD (canale 305), va in onda TheGuy, un thriller che vede protagonista un stuntman di Hollywood che, dopo un incidente che ha segnato la sua carriera, si trova coinvolto in un'intricata indagine. Quando una famosa star delscompare misteriosamente, il nostro protagonista decide di investigare, ma si ritrova intrappolato in un complotto più grande di lui. Nel frattempo, dovrà anche affrontare i suoi demoni interiori e cercare di riconquistare l'amore della sua ex. Alle 21:15 su SkyDue HD (canale 302) è in programma Inception, un capolavoro di Christopher Nolan che ha conquistato 4 Oscar.