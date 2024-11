Grande Fratello’ non va in onda stasera ci sarà ‘La Talpa’ | perché il cambio di giorno

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Fratello non andrà inquesta sera, lunedì 11 novembre. La programmazione serale di Canale 5 ha subito una variazione che riguarda appunto il reality show condotto da Alfonso Signorini e ‘Lacon Diletta Leotta. Non si sa al momento se si tratti di un cambiamento temporaneo o definitivo. Questa sera, lunedì 11 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “La Talpa – Who is the mole”: il format dalla formula crossmediale, sperimentale e innovativa condotto da Diletta Leotta. Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca al test finale, i concorrenti rimasti in gara che vivranno a stretto contatto e si metteranno in gioco, tra rivalità e alleanze, sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini, Andrea Preti, Gilles Rocca.