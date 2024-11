Lortica.it - Giostra del Saracino: basta con le polemiche politiche

Leggi l'articolo completo su Lortica.it

del: il sindaco e il consigliere Bertini criticano l’uso politico dell’eventoIl sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, e il consigliere delegato alladel, Paolo Bertini, hanno espresso perplessità di fronte alle recentiche vedono protagonista la storica manifestazione cittadina. In una dichiarazione congiunta, i due esponenti comunali sottolineano la loro sorpresa nel constatare come ladel, da sempre ritenuta una tradizione neutrale, sia ora al centro di interrogazioni e dibattiti a scopo politico.“È legittimo che i consiglieri comunali possano presentare interrogazioni sul tema,” hanno dichiarato Ghinelli e Bertini, “ma ci chiediamo per quale motivo il Partito Democratico insista a ‘tirare per la giacchetta’ un evento che è sempre stato rispettato da tutti, al di fuori della contesa politica.