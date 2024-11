Lapresse.it - Germania, Scholz apre a voto fiducia prima di Natale: “Non è un problema”

Il cancelliere tedesco, Olaf, ha aperto alla possibilità di chiedere laal Bundestagdi. “Il fatto che io ponga la questione delladi, se tutti la vedono così, per me non è affatto un. Anche io voglio che sia veloce“, ha dettodurante un’intervista con Ard.ha anche affermato che se il leader dell’opposizione e presidente della Cdu Friedrich Merz e il capogruppo parlamentare dell’Spd Rolf Mützenich sono d’accordo, seguirà l’iter per richiedere laentro l’anno. Il cancelliere ha sottolineato di aver valutato la data del 15 gennaio per chiedere lae per le elezioni anticipate, facendo riferimento a quanto avvenuto nel 2005, quando l’allora cancelliere Gerhard Schröder, aveva lasciato passare mesidella votazione di