Ilrestodelcarlino.it - Furgoncino finisce fuoristrada, donna muore tra le lamiere

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 10 novembre 2024 – Forse un colpo di sonno o una banale distrazione potrebbero essere all’origine dell’incidente in cui ha perso la vita un’anziana di 85 anni, Angela Maffei, residente a Gavello di Bondeno. È accaduto oggi nel pomeriggio: il furgone dove era a bordo laè uscito di strada lungo la via Eridania, all’altezza del civico 1859, poco distante dal bar I Mondiali, a Stienta nel Rodigino. Il mezzo, condotto dal figlio dell’anziana, trasportava quattro persone e, per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, è uscito di strada ribaltandosi e finendo nel fossato. Delle quattro persone a bordo il conducente, e due donne, sono usciti con le loro gambe. Le due donne sono finite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita, il conducente aveva solo alcune ferite leggere alla testa.