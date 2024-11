News.robadadonne.it - Femminicidio di Giulia Tramontano, i messaggi della madre e della sorella nel giorno del processo

+++ aggiornamento delle ore 18.21Chiesto l’ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno per Alessandro Impagnatiello, ma la sentenzaCorte d’Assise presieduta da Antonella Bertoja arriverà il prossimo 25 novembre, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Non c’èin cui non ci manchi.Il tuo ricordo è la nostra forza, la tua assenza il nostro silenzio più profondo.Sei parte di noi, oggi e per sempre.A scriverlo su Instagram è Chiaradi, neldela carico di Alessandro Impagnatiello.Cara, non è più tempo di bugie, di egoismo e cattiveria. Chiunque ti abbia incrociato nel percorsovita, conserva oggi un dolce ricordo che resterà un segno indelebile nella sua anima.È invece ilo affidato ai social da Loredana Femiano,di, uccisa con 37 coltellate da Impagnatiello, compagno29enne e padre del figlio di cui era incinta, il 27 maggio del 2023 a Senago, in provincia di Milano.