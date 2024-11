Ilrestodelcarlino.it - Doppio eurogol Una Maceratese da favola

2 MONTEFANO 0: Gagliardini; Grilllo, Mastrippolito, Lucero,Vanzan; Bongelli (43’ st Del Moro), Nasic, Ruani (25’ st Gomis), Ciattaglia, Cognigni (33’ st Nicolosi), Vrioni (21’ st Cirulli). All. Possanzini. MONTEFANO: David, Calamita, Orlietti (40’ pt Luciani), Di Lallo (49’ st Pingini), Martedì; Alla, Nardacchione, Gabriellli, Scocco (33’ st Castignani); Rombini (33’ st Monachesi), Bonacci. All. Amadio. Arbitro: Augello di Agrigento. Reti: 17’ pt Ruani; 36’ st Cirulli. Note: spettatori 1200 circa; ammoniti Vrioni e Nicolosi nella, Di Lallo nel Montefano; angoli 2-2. Con due autenticilabatte il Montefano e torna alla vittoria sul proprio campo dopo due mesi di astinenza. I biancorossi hanno giocato un gran primo tempo, limitandosi nella ripresa a controllare la reazione dei viola, per la verità piuttosto inconcludente, per poi colpire in contropiede.