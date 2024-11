Ilrestodelcarlino.it - Dopo il caos a Bologna, il sindaco Lepore contro il governo: “Ci hanno mandato 300 camicie nere”. Ed è scontro con la Prefettura

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 11 novembre 2024 – Il giornoi tre cortei che si sono sfiorati, ma non incrociati, sabato a– cioè il gruppo di estrema destra Rete dei patrioti, incalzato da un lato da 1.200 antagonisti e dall’altro da circa 200 anarchici –, e i successivi scontri in Montagnola in cui dieci agenti del Reparto mobile sono stati sopraffatti da centinaia di antagonisti, a rintuzzare la polemica è proprio il, Matteo. “Domani (oggi, ndr) arriverà la presidente Meloni, sabato ci300, mentre noi vorremmo i fondi per l’alluvione – attacca –. I principali ministri dele la presidente vengono in tre giorni in città ed esattamente in mezzo ecco i Patrioti e CasaPound. Non andava gestito così l’ordine pubblico, il ministero degli Interni deve darci spiegazioni”.