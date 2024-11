Donnaup.it - Detersivo per la lavastoviglie fai da te: semplice da fare e naturale. NO tossico!

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

Realizzare unfai da te per laè davveroed economico, perfetto per aver cura dell’ambiente!In commercio esistono numerosi prodotti per disinfettare tutti gli accessori della cucina, ma molti possono essere davvero costosi, ricchi di ingredienti chimici e tossici.Se siete alla ricerca di una ricetta, ecologica ed economica, abbiamo proprio quello che state cercando! Vi basteranno davvero pochi ingredienti per ottenere un detergente impeccabile!L’olio essenziale al timo e all’arancia amara hanno ottime proprietà disinfettante e assorbono i cattivi odori.Il bicarbonato ha un elevato potere pulente e disinfettante, sbiancante e anti-incrostazioni. Uniti renderanno i vostri piatti, bicchieri e posate perfetti, proprio come nuove!Vi basterà conservare il vostroin un barattolo ermetico, così da proteggerlo dal calore e dall’umidità esterna.