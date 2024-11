Iltempo.it - De Luca e il voto col braccio teso, sceneggiata campana in Regione | VIDEO

Con 35 voti contrari e 15 favorevoli, il Consiglio regionale della Campania ha bocciato la mozione di sfiducia al governatore Vincenzo Depresentata dal centrodestra. Cinquanta - su 51, compreso De- i voti alla mozione di sfiducia bocciata dal Consiglio regionale. L'unico assente era Raffaele Maria Pisacane, di Fratelli d'Italia, che in una nota ha fatto sapere come continui la «battaglia per liberare la Campania dal sistema di potere deluchiano». Ai voti del centrodestra si sono uniti quelli del Movimento 5 Stelle. «La fiducia aumenta», ha commentato il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero nell'annunciare i risultati dele chiudere la seduta. Tra i 'no' alla sfiducia anche quello di Bruna Fiola, del Pd, che si era astenuta una settimana fa, quando si discuteva la legge sul terzo mandato.