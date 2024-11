Quifinanza.it - Data rubati, nasce una nuova task force interdipartimentale: gli obiettivi

L’accesso abusivo alle banche dati istituzionali è sicuramente un problema diffuso che va affrontato con immediatezza e al contempo con sistematicità. Gli ultimibreach, tenendo conto tuttavia che le indagini sono ancora in corso, potrebbero metterci di fronte, concretamente, alla presenza di un mercato dei dati personali che andrebbe ad incidere negativamente sul nostro sistema democratico, minandolo.Lasuibreach“Il fenomeno degli accessi abusivi alle banche dati pubbliche e private è da sempre all’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali – afferma il Garante Pasquale Stanzione – e negli anni è stato oggetto di numerosi provvedimenti volti ad innalzare le misure di sicurezza sia da un punto di vista tecnico che organizzativo”.I recenti casi dibreach, ossia accessi non autorizzati aibase della Pubblica amministrazione per l’esfiltrazione di dati, richiedono il coinvolgimento di settori di competenza per identificare nell’immediatezza le azioni da intraprendere a garanzia delle banche dati.