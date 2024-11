Gaeta.it - Cosa rappresenta la cappella della Madonna della Capannuccia per la comunità del Tuscolano?

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Scoprire la, situata in Viale dell’Acquedotto Alessandrino al, significa immergersi in una storia affascinante e densa di significato per molti. Qui, il 17 maggio 1948, alcuni bambini raccontarono di una straordinaria apparizione mariana, un evento che ha segnato in modo indelebile la vita del quartiere. Attraverso il racconto, possiamo esplorare le radici storiche e sociali di questo luogo, insieme alla sua evoluzione nel corso degli anni.Il contesto storicoLasi trova in un territorio intriso di storia e tradizione. A due passi dall’Acquedotto Alessandrino, una delle opere idrauliche più celebri dell’Impero Romano, questo viale attraversa una porzione significativa di Roma, collegando vari luoghi storici.