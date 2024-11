Ilrestodelcarlino.it - ’Concerto per Ennio’. Omaggio a Morricone

Da ’C’era una volta il West’ a ’Giù la testa’ e ’Il buono, il brutto, il cattivo’. Solo per citarne alcuni. Basta pronunciare questi titoli per pensare immediatamente alle intramontabili colonne sonore di Ennio. E proprio al grande maestro della musica, nel 96° anniversario della nascita, è dedicato il concerto di stasera alle 21 al Novecento di Cavriago, dove è in programmaper Ennio, un genio’, presentato dall’Orchestra da Camera Reggiana. Per informazioni: tel. 0522-372015 ( [email protected] ). Stasera alle 18.45 e alle 21 al cinema Rosebud, a Reggio, viene proiettato ’Natale Fuori Orario’, una prima visione diretta da Gianfanco Firriolo. Si tratta di un documentario ’travestito da film’ che rendealla tradizione, cominciata nel 1999, dei ’concerti per le feste’ di Vinicio Capossela al Fuori Orario, storico locale a Taneto di Gattatico.