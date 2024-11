Sport.quotidiano.net - Che impresa Il Progresso vola Altopascio

Splendida vittoria casalinga per ilche, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, batte 1-0 la capolista Taue conquista così una fondamentale vittoria in chiave salvezza. Grazie a questo successo, i rossoblù salgono infatti al quintultimo posto in classifica, a quota 10 punti, con la sfida di domenica a Fiorenzuola che potrebbe permettere alla band di Davide Marchini di compiere un ulteriore salto in avanti in graduatoria. Al 4’, i padroni di casa recriminano per un fallo di mano in area su conclusione di Florentine, ma l’arbitro decide di far proseguire. Al 23’, dopo un bolide da fuori di Corzani che non impensierisce più di tanto l’estremo difensore avversario, iltrova il gol del vantaggio: Florentine lavora un bel pallone e lo offre a Corzani che, con un gran sinistro a giro, non lascia scampo a Cabella.