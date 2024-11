Inter-news.it - Cassano: «Senza il gol di Calhanoglu l’Inter non avrebbe pareggiato!»

Antonioè tornato sul pareggio delcontro il Napoli per 1-1, sottolineando che i nerazzurri nonro riportato il match in paritàl’intuizione di Hakan.LA CONVINZIONE – Antoniosi è espresso sul match trae il Napoli, terminata con il punteggio di 1-1 grazie ai gol di Hakane Scott McTominay. L’ex calciatore ha indicato il suo punto di vista sulla partita durante l’appuntamento del lunedì di “Viva El Futbol“: «Senon si fosse inventato quel tiro,non l’più pareggiata. Il turco è un grande leader,il suo golnon sarebbe più tornata in partita».sue l’errore accettabile perIL RAGIONAMENTO –ha poi escluso che sia ragionevole criticareper l’errore su calcio di rigore.