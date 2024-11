Inter-news.it - Calvarese: «Rigore all’Inter discutibile. Il motivo!» Poi spiega il mani

Gianpaolosi è espresso sul contatto dain Inter-Napoli tra Anguissa e Dumfries in area di, fischiato da Maurizio Mariani. Secondo l’ex arbitro, il contatto di gioco non sembra essere irregolare.DUBBIO – Sui taccuini di Tuttosport, l’ex arbitro Gianpaoloha analizzato così ilconcessoe poi fallito da Calhanoglu nella sfida al Napoli: «L’arbitro di Aprilia conduce bene la gara, fino alconcessonel secondo tempo. Quello tra Anguissa e Dumfries sembra infatti più un normale contatto di gioco. L’azzurro cerca di proteggere il pallone, anzi è quasi in vantaggio sul pallone, che sfila, mentre Dumfries entra in velocità e si genera un impatto con l’avversario».Oltre alInter,analizza pure un altro episodio– C’è anche l’episodio deldi Olivera, analizzati così da: «A inizio secondo tempo c’era stato un altro episodio nell’area nerazzurra.