Ilveggente.it - Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

è un match valido per la fase a gruppi delle Atp2024:, notizie, pronostici,tv e.Non c’è solo Jannik Sinner, tra gli italiani, in lotta per un titolo alle Atpdi Torino. Sognano di diventare “Maestri” per la prima volta in carriera anche Simonee Andrea, ormai consolidatissima coppia nella specialità del doppio che negli ultimi anni ha scalato le vette del ranking e che fa parte stabilmente della top ten. Era dal 2015 che una coppia tutta azzurra non prendeva parte all’appuntamento conclusivo della stagione tennistica: insieme a, allora, c’era Fabio Fognini., Atptv,– Il Veggente (Ansa)I due sono capitati nel Bob Bryan Group, dove ci sono anche altre coppie fortissime come Arevalo-Pavic, Putz-Krawietz e