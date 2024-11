Tvpertutti.it - Amici di Maria, Alice Bellagamba incinta: il sesso e chi è il fidanzato

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

. Nota al grande pubblico per il suo talento nella danza e per la partecipazione all'ottava edizione didiDe Filippi, l'ex allieva del talent di Canale 5 ha annunciato di essere in dolce attesa. La notizia è stata condivisa con entusiasmo sui social, dove l'artista ha rivelato di aspettare un bambino, un maschietto, insieme al compagno Leonardo Plebani.L'annuncio della gravidanza è stato festeggiato in grande stile con un baby shower, circondata dall'affetto di, parenti e familiari, durante il quale la coppia ha scoperto e svelato ildel nascituro. Per la ballerina e attrice, che negli ultimi anni ha esplorato diversi ambiti artistici, si apre una nuova fase della vita, lontana dai riflettori e più intima, ma non per questo meno significativa.