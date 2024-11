Ilnapolista.it - Alcaraz, esordio da dimenticare a Torino: sconfitto da Ruud in due set

daper. Lo spagnolo perde il primo incontro delle Nitto Atp Finals contro6-1, 7-5. Carlos è arrivato all’incontro non al meglio per qualche problema influenzale. Sorrideche dopo 4 sconfitte consecutive controva la prima vittoria della carriera.Inizia male il finalista designato per le Finals di(l’altro è Sinner che ieri ha vinto contro De Minaur). Il norvegese che in teoria non doveva nemmeno giocare le Finals lo sorprende. Un inaspettato 6-1 7-5 a favore di, che ha trovato così la prima vittoria della carriera contro un giocatore Top3, come ricorda Eurosport. Si complica così il percorso di, ora il Gruppo Newcombe è comandato proprio dache aspetta di vedere il vincente tra Zverev-Rublev di stasera.Leggi anche: De Minaur: «Sinner è un gran bravo ragazzo, anche se mi ha preso a calci nel sedere sette volte»: «Il Six Kings Slam in Arabia? Sono onesto: quando gioco penso anche ai soldi»Carlosnon la pensa come Jannik Sinner sul torneo in Arabia Saudita Six Kings Slam.