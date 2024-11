Oasport.it - Alcaraz era malato contro Ruud? Il norvegese: “Lo abbiamo visto tutti”

Casperha battuto Carlosal termine di un match decisamente sorprendente nella prima giornata del gruppo John Newcombe alle ATP Finals di Torino. Ilha giocato un gran match, sfruttando una condizione tutt’altro che ideale e brillante dello spagnolo che è apparso davvero poco a suo agio in campo e poco in palla rispetto a tante altre occasioni.Nell’intervista immediatamente dopo il match, ilha ammesso chefosse tutt’altro che al meglio delle sue potenzialità: “Carlos giocare meglio in altre circostanze. ma ho colto l’occasione. Sapevo che aveva un po’ di raffreddore. Fisicamente non era al 100% e lo sapevo. Non è facile perché a volte il pensiero ti condiziona ma sono riuscito a tenere duro“.ha confermato di non sentirsi bene in conferenza stampa: “Qualche giorno prima di venire a Torino mi sono am