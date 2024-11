Aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi via libera dal Tar Esulta Salvini | Lezione per la sinistra

Leggi l'articolo completo su Open.online

Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Comune di Milano contro l’intitolazione dell’dia Silvio. Lo fa sapere il ministero dei Trasporti guidato da Matteo, che esprime «grande soddisfazione» per la decisione dei giudici. «È unaper lache non vince alle elezioni e riduce tutto a materia di scontro giudiziario», attacca il leader della Lega tramite non meglio precisate “fonti del ministero”. Era stato il sindaco di Milano Beppe Sala a porsi alla guida della rivolta del centrolombardo e non solo contro la decisione del ministero annunciata senza preavviso quest’estate. «È un nome troppo divisivo», aveva sottolineato Sala nell’avallare l’iniziativa del Comune di Milano presso il Tar. L'articolodi, viadal Tar.