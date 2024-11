Lanazione.it - Addio a fratel Montini, il ’direttore costruttore’

Cordoglio in città e in tutta la comunità lasalliana, per la scomparsa diLuigi, che negli anni ’70 e ’80 è stato maestro e direttore della scuola San Filippo Neri, meglio conosciuta comeli delle scuole cristiane.Luigi ha insegnato a generazioni di massesi. L’istituto lasalliano presente a Massa dal 1859, che rappresenta tutt’ora un punto di riferimento per l’istruzione e la formazione dei giovani. Il "direttore costruttore", come veniva soprannominato, a lui va il merito sia di aver ampliato la scuola con la realizzazione di quella che prima è stata una sala di ricreazione e giochi, poi divenuta palestra, che di aver ristrutturato altre parti dell’intero complesso, teatrino incluso. E’ sempre grazie a lui se parte dello storico cortile era stato trasformato in un campo da pallacanestro e se il campetto di calcetto nel retro dell’istituto era stato rimesso a nuovo.