Sport.quotidiano.net - Volley serie B. 4 Torri a Gorizia col rientro di Zanni. Fortunati: "Sono giovani e pericolosi»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Non è stata certamente una partenza all’altezza delle aspettative quella della 4, che per proseguire la stagione con gli obiettivi fissati alla vigilia del campionato diB deve immediatamente cambiare marcia. Serve una svolta, a partire dal match in programma oggi alle 17,30 alla palestra Pacapan dicontro lo SloZkb. In realtà, lontano da Ferrara finora la squadra dise l’è cavata piuttosto bene: agevole vittoria a Padova contro l’attuale penultima in classifica Valsuganae impresa sul campo della Tmb Monselice. La squadrana però è da prendere con le molle: dopo le sconfitte contro Monselice e Treviso, ini hanno regolato 3-1 il Sol Lucernari (vittorioso domenica scorsa proprio a Ferrara) e perso solo al tie break a Povegliano con il Carnio che era ancora a quota zero.