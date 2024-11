Sport.quotidiano.net - Volley B1 donne. L’Olimpia Teodora sa stupire. Cesena sconfitta al tiebreak

OLIMPIA3 ANGELINI2 (25-22, 25-27, 17-25, 25-19, 15-13) OLIMPIA: Poggi 2, Marchesano 14, Fabbri 11, Casini 38, Benzoni 6, Balducci 8, Franzoso (L); Toppetti, Piraccini, Dezi. Ne. Bendoni e Fusaroli. All. Rizzi.: Vecchi 16, Pinali 11, Benazzi 14, Conficoni 1 , Caniato 12, Melandri 22, Calisesi (L). Esito clamoroso del derby romagnolo fra la imbattuta capoclassifica Angelini, imbottita di ex, e un’Olimpia priva dei due martelli titolari (Pirro recuperabile in tempi brevi, più difficile il percorso per Gabrielli). Rizzi schiera Balducci e Benzoni, all’esordio da titolare, in posto4, trovando negli ingressi di Piraccini e Toppetti un prezioso supporto per la seconda linea. Inizio combattuto con strappo finale affidato al servizio di Casini (da 16-21 a 23-21), che costruiva le premesse della sua formidabile prestazione, firmando anche gli ultimi due punti.