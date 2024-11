Calciomercato.it - Vlahovic bocciato e non è il solo: “Allegri lo aveva detto”

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Ancora critiche per il serbo, attacco al bomber della Juventus e anche a un altro giocatore bianconero: la polemica esplode sul mercato, c’entra l’ex allenatoreLa Juventus si impone nel derby contro il Torino, un match sicuramente molto importante per la squadra di Thiago Motta e nonper il valore della stracittadina che ha sempre il suo peso. Per i bianconeri i tre punti erano fondamentali per restare agganciato al treno di testa e provare ad approfittare dello scontro diretto in programma tra Inter e Napoli. Ma serve, alla Vecchia Signora, una crescita ancora superiore rispetto ai segnali delle ultime gare.e non è il: “lo” – Calciomercato.it (fonte: © ANSA)Dal punto di vista del gioco, si inizia a vedere una Juve più convinta e continua nel corso della partita nel seguire le trame richieste da Thiago Motta.