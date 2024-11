Ilrestodelcarlino.it - Un giorno con la candidata: Ugolini. In viaggio tra aziende e alluvionati. Poi l’abbraccio con i giovani

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 10 novembre 2024 – Ildi Elenainizia di buon mattino. La sveglia è alle 6 e la colazione in piazza di Porta San Mamolo, nella sua Bologna: c’è giusto il tempo per una brioche e un cappuccino, mentre i primi elettori si avvicinano timidamente per salutarla. “Ognipartecipo a sei o sette incontri, conosco anche 200 persone. E sono contenta: al di là del risultato elettorale, sono legami che rimarranno”, puntualizza. Dietro alla, c’è una donna che con sincerità racconta cosa significa portare avanti la prima campagna elettorale della propria vita: “È entusiasmante, sono contenta. È un’attività intensa, ma gratificante: lo vedo dagli occhi delle persone, non mi aspettavo questo calore”. La rettrice delle Scuole Malpighi di Bologna – già sottosegretaria all’Istruzione nel governo Monti – è abituata a conoscere genitori, famiglie, ragazzi con storie diverse ed esigenze diverse.