Un Empoli di carattere. La prova a Lecce conferma un team molto compatto

Quindici punti in classifica dopo 12 giornate, appena tre sconfitte e solo dieci reti subite. Questo l’ottimo bilancio con cui l’arriva alla terza ed ultima sosta di questo 2024 dopo il prezioso pareggio di. Un punto che lascia qualche rammarico per le occasioni sprecate, ma che alla fine è stato portato a casa con il solitoe spirito di sacrifico di una squadra che, nonostante tutte le difficoltà (ad una lista di infortunati già lunga nel riscaldamento si è aggiunto Pezzella e dopo un’ora di gioco pure Goglichidze), sa compattarsi e concedere il minimo sindacale a unquasi obbligato a vincere e spinto da un tifo indiavolato. Così come successo a Parma, la squadra di D’Aversa ha dimostrato anche al Via del Mare di saper soffrire e di farlo da squadra. Fatto assolutamente non scontato soprattutto sul campo di una squadra come quella salentina, che proprio sul terreno amico stando a costruire la propria salvezza e dove finora aveva vinto due dei tre scontri diretti disputati.