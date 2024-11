Justcalcio.com - Tuttosport – “Una squadra di uomini veri, il calcio si evolve”

2024-11-10 22:50:10 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS:Un super gol di Zaccagni ha permesso alla Lazio di sbancare Monza, conquistanto tre punti importantissimi per la classifica. I biancocelesti hanno infatti raggiunto Napoli, Atalanta e Fiorentina al primo posto in classifica a quota 25 in attesa del posticipo di San Siro. Un risultato assolutamete inaspettato all’inizio della stagione e che Marco Baroni ha provato a commentare nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Lazio, Baroni: “Alleno”L’allenatore biancoceleste si è espresso così sul momento più che positivo della sua: “Stanno arrivando troppi complimenti, non sono abituato. La Lazio ha fatto una grandissima partita, in 21 giorni 7 gare sono difficili. Faccio i complimenti ai miei giocatori.