Ilgiorno.it - Stefano Conti, l’urlo di dolore da Panama: “L’Italia mi ha dimenticato. Così morirò in quel carcere”

Varedo (Monza e Brianza) – “Le istituzioni italiane non sono state dalla mia parte, e questo è uno dei dolori più grandi. Sapere che il tuo Paese ti ha abbandonato, che non si è fatto avanti per difendere un suo cittadino, è un peso che porto con me ogni giorno. Nonostante ciò, non mi arrendo. So che la mia battaglia è lungi dall’essere finita, ma non mi lascerò abbattere”. C’è un uomo di 40 anni, cresciuto a Cesano Maderno e vissuto in diversi paesini brianzoli, l’ultimo Varedo, che adesso ha paura. A novemila chilometri di distanza, dove ormai sta da 7 anni, ha vissuto una delle esperienze più sconvolgenti e dure della sua vita e dopo il processo a cui sarà sottoposto rischia di finire condannato con una pena fra i 20 ai 30 anni di reclusione. Da scontare n uno dei carceri di massima sicurezza peggiori del Mondo.